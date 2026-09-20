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Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) купить с доставкой в Москве
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Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300)

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Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 1
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 2
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 3
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 4
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 5
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 6
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 7
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 8
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 9
Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 1
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 2
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 3
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 4
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 5
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 6
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 7
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 8
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 9
  • Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655201
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
65

Описание товара Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300)

Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это универсальное устройство, которое обеспечивает высококачественную передачу звука без потерь. Он работает как ресивер, принимая аудиосигналы от вашего смартфона или планшета, и как трансмиттер, передавая аудиосигналы на вашу стереосистему, наушники или любое другое устройство с поддержкой Bluetooth. Устройство оснащено входом AUX 3.5 mm, что позволяет подключать его к широкому спектру аудиоустройств. Благодаря поддержке Bluetooth 5.1, устройство обеспечивает быструю и стабильную связь на расстоянии до 10 метров. UGREEN CM523-60300 Black питается от USB-A, что делает его идеальным для использования дома, в офисе или в пути. Он поддерживает кодеки SBC и AAC, обеспечивая высокое качество звука. Одной из особенностей этого устройства является наличие встроенного микрофона. Это позволяет использовать UGREEN CM523-60300 Black не только для прослушивания музыки, но и для проведения голосовых звонков. В общем, Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это мощное, универсальное и удобное в использовании устройство, которое обеспечивает превосходное качество звука и надежную связь.

Отзывы о товаре Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это универсальное устройство, которое обеспечивает высококачественную передачу звука без потерь. Он работает как ресивер, принимая аудиосигналы от вашего смартфона или планшета, и как трансмиттер, передавая аудиосигналы на вашу стереосистему, наушники или любое другое устройство с поддержкой Bluetooth. Устройство оснащено входом AUX 3.5 mm, что позволяет подключать его к широкому спектру аудиоустройств. Благодаря поддержке Bluetooth 5.1, устройство обеспечивает быструю и стабильную связь на расстоянии до 10 метров. UGREEN CM523-60300 Black питается от USB-A, что делает его идеальным для использования дома, в офисе или в пути. Он поддерживает кодеки SBC и AAC, обеспечивая высокое качество звука. Одной из особенностей этого устройства является наличие встроенного микрофона. Это позволяет использовать UGREEN CM523-60300 Black не только для прослушивания музыки, но и для проведения голосовых звонков. В общем, Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это мощное, универсальное и удобное в использовании устройство, которое обеспечивает превосходное качество звука и надежную связь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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