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Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) купить с доставкой в Москве
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Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001)

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Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 1
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 2
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 3
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 4
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 5
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 6
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 7
Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 1
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 2
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 3
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 4
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 5
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 6
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 7
  • Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656633
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
37

Описание товара Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001)

Сняв защитный слой клея и приклеив основание складного вращающегося кронштейна Baseus к телефону, вы можете безопасно им пользоваться и не держать телефон в руках. Этот продукт изготовлен из ABS-пластика и Поликарбоната и обеспечивает хорошую производительность. Общий вес этой подставки составляет 6,5 грамма, а ее размеры — 63 ? 26,3 ?? 4 мм. Благодаря толщине этой подставки 4 мм, установив ее на тыльную сторону телефона, вы не заметите ее наличия. После снятия этой подставки с телефона на задней части телефона от нее не остается и следа.

Отзывы о товаре Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Сняв защитный слой клея и приклеив основание складного вращающегося кронштейна Baseus к телефону, вы можете безопасно им пользоваться и не держать телефон в руках. Этот продукт изготовлен из ABS-пластика и Поликарбоната и обеспечивает хорошую производительность. Общий вес этой подставки составляет 6,5 грамма, а ее размеры — 63 ? 26,3 ?? 4 мм. Благодаря толщине этой подставки 4 мм, установив ее на тыльную сторону телефона, вы не заметите ее наличия. После снятия этой подставки с телефона на задней части телефона от нее не остается и следа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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