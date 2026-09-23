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Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный купить с доставкой в Москве
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Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный

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Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 1
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 2
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 3
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 4
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 5
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 6
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 7
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 8
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 9
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 10
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 11
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 12
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 13
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 14
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 15
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 16
Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Передатчик
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 1
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 2
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 3
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 4
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 5
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 6
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 7
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 8
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 9
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 10
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 11
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 12
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 13
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 14
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 15
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 16
  • Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614332
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Передатчик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
90

Описание товара Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный

Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью и надежностью. Версия Bluetooth: 5.0. Вход: 3.5 мм. Протокол Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP. Кодек: режим RX: SBC, AAC, режим TX: SBC. Многоточечное соединение: двухточечное соединение. Частотный диапазон: 2.402–2.480 ГГц. Частотный отклик: 20 Гц–20 кГц

Отзывы о товаре Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Передатчик
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью и надежностью. Версия Bluetooth: 5.0. Вход: 3.5 мм. Протокол Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP. Кодек: режим RX: SBC, AAC, режим TX: SBC. Многоточечное соединение: двухточечное соединение. Частотный диапазон: 2.402–2.480 ГГц. Частотный отклик: 20 Гц–20 кГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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