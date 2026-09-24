Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656622
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Описание товара Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343)
Настольная подставка Ugreen LP177 Desktop Phone Stand для мобильного телефона имеет регулируемый угол наклона от 5 до 45 градусов, что позволяет вам выбрать предпочтительный угол обзора. Эта подставка для смартфона совместима с iPhone 12 11 Pro Max, iPhone 12 mini, новым iPhone SE, iPhone XS XR X 8 7 6S 6 Plus 5, Samsung Galaxy S20 Ultra S10 S10e S10 + Note 20 9 8 S9 S8 Plus S7 Edge S6 S5 J7 J3 и другие. Даже для телефона с футляром - подставка для телефона UGREEN может выдержать общую толщину до 0,5 дюйма. Подставка для телефона оснащена утяжелённым металлическим основанием и прочным алюминиевым стержнем, что делает подставку достаточно устойчивой, чтобы надёжнее удерживать ваш смартфон. Нескользящие силиконовые ножки на дне основания и на подставке защищают ваш мобильный телефон от царапин и скольжения. Не беспокойтесь об опрокидывании или падении.
Настольная подставка Ugreen LP177 Desktop Phone Stand для мобильного телефона имеет регулируемый угол наклона от 5 до 45 градусов, что позволяет вам выбрать предпочтительный угол обзора. Эта подставка для смартфона совместима с iPhone 12 11 Pro Max, iPhone 12 mini, новым iPhone SE, iPhone XS XR X 8 7 6S 6 Plus 5, Samsung Galaxy S20 Ultra S10 S10e S10 + Note 20 9 8 S9 S8 Plus S7 Edge S6 S5 J7 J3 и другие. Даже для телефона с футляром - подставка для телефона UGREEN может выдержать общую толщину до 0,5 дюйма. Подставка для телефона оснащена утяжелённым металлическим основанием и прочным алюминиевым стержнем, что делает подставку достаточно устойчивой, чтобы надёжнее удерживать ваш смартфон. Нескользящие силиконовые ножки на дне основания и на подставке защищают ваш мобильный телефон от царапин и скольжения. Не беспокойтесь об опрокидывании или падении.
Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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