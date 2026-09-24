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Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) купить с доставкой в Москве
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Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343)

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Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото 1
Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото 1
  • Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656622
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
333

Описание товара Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343)

Настольная подставка Ugreen LP177 Desktop Phone Stand для мобильного телефона имеет регулируемый угол наклона от 5 до 45 градусов, что позволяет вам выбрать предпочтительный угол обзора. Эта подставка для смартфона совместима с iPhone 12 11 Pro Max, iPhone 12 mini, новым iPhone SE, iPhone XS XR X 8 7 6S 6 Plus 5, Samsung Galaxy S20 Ultra S10 S10e S10 + Note 20 9 8 S9 S8 Plus S7 Edge S6 S5 J7 J3 и другие. Даже для телефона с футляром - подставка для телефона UGREEN может выдержать общую толщину до 0,5 дюйма. Подставка для телефона оснащена утяжелённым металлическим основанием и прочным алюминиевым стержнем, что делает подставку достаточно устойчивой, чтобы надёжнее удерживать ваш смартфон. Нескользящие силиконовые ножки на дне основания и на подставке защищают ваш мобильный телефон от царапин и скольжения. Не беспокойтесь об опрокидывании или падении.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная подставка Ugreen LP177 Desktop Phone Stand для мобильного телефона имеет регулируемый угол наклона от 5 до 45 градусов, что позволяет вам выбрать предпочтительный угол обзора. Эта подставка для смартфона совместима с iPhone 12 11 Pro Max, iPhone 12 mini, новым iPhone SE, iPhone XS XR X 8 7 6S 6 Plus 5, Samsung Galaxy S20 Ultra S10 S10e S10 + Note 20 9 8 S9 S8 Plus S7 Edge S6 S5 J7 J3 и другие. Даже для телефона с футляром - подставка для телефона UGREEN может выдержать общую толщину до 0,5 дюйма. Подставка для телефона оснащена утяжелённым металлическим основанием и прочным алюминиевым стержнем, что делает подставку достаточно устойчивой, чтобы надёжнее удерживать ваш смартфон. Нескользящие силиконовые ножки на дне основания и на подставке защищают ваш мобильный телефон от царапин и скольжения. Не беспокойтесь об опрокидывании или падении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка UGREEN LP177-60343 Silver (60343) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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