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Selfie stick Mango Device ",LOOK", (bluetooth) Gold купить с доставкой в Москве
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Selfie stick Mango Device ",LOOK", (bluetooth) Gold

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Selfie stick Mango Device &quot;LOOK&quot; (bluetooth) Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монопод
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 156116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Selfie stick Mango Device &quot,LOOK&quot, (bluetooth) Gold
1 060 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
50

Описание товара Selfie stick Mango Device ",LOOK", (bluetooth) Gold

Стильный, компактный, удобный и прочный телескопический монопод Mango Selfie Stick Look. Оснащен bluetooth-модулем и универсальным креплением под все типы смартфонов.

Отзывы о товаре Selfie stick Mango Device ",LOOK", (bluetooth) Gold




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Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный, компактный, удобный и прочный телескопический монопод Mango Selfie Stick Look. Оснащен bluetooth-модулем и универсальным креплением под все типы смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Selfie stick Mango Device ",LOOK", (bluetooth) Gold - стоимость товара 1060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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