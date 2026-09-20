Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02)
USB-хаб Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Lite 50cm Cluster Black (USB-A to USB3.0*4) (B0005280B111-02) - это разветвитель, оснащенный 4 портами USB-A 3.0, которые обеспечивают передачу данных на уровне 5 Гбит/с, позволяя вам быстро и эффективно передавать файлы между устройствами и оптимизировать вашу работу или развлечения. Вы можете подключить к хабу различные типы устройств - мышь, клавиатуру, жесткий диск, флеш-накопитель и многое другое. Каждый порт оснащен независимым чипом, который ускоряет передачу данных. Для вашей безопасности устройство также оснащено технологией, защищающей от короткого замыкания, перенапряжения и чрезмерного напряжения. 50-сантиметровый кабель прошел испытание на изгиб 5000 раз. Хаб имеет небольшие размеры, благодаря чему он легко помещается в сумку для ноутбука или даже в карман - поэтому вы всегда можете иметь его при себе. Материал: ABS. Входной порт: USB-A. Выходной порт: USB-A. Скорость порта USB3.0: 5 Гбит/с.
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