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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный

1 Отзывы
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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
840 руб.  1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325178
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
отсоединяемый кабель подключения, светодиодная подсветка
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
150

Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный

USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L – это хороший способ увеличить количество свободных портов вашего компьютера или ноутбука. При подключении представленная модель не требует установки программного обеспечения: компьютерная техника безошибочно распознает ее в качестве хаба. Подключаясь в порт USB компьютера при помощи 60-сантиметрового кабеля, устройство взамен предлагает четыре интерфейса USB 3.0 со скоростью передачи данных, достигающей 5 Гбит/сек. Через них можно подключить к компьютеру различную периферию. Облаченный в компактный черный корпус USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L предусматривает LED-подсветку, которая включается во время чтения и записи.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный

23.11.2022
Алик

Достоинства:
нравится внешний вид и сборка, доволен им, рекомендую к покупке, качественный!

Недостатки:
-

Комментарий:
любое устройство через него подключается без проблем. не было такого, чтобы не нашлось или сбои в работе обнаружились.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
отсоединяемый кабель подключения, светодиодная подсветка
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L – это хороший способ увеличить количество свободных портов вашего компьютера или ноутбука. При подключении представленная модель не требует установки программного обеспечения: компьютерная техника безошибочно распознает ее в качестве хаба. Подключаясь в порт USB компьютера при помощи 60-сантиметрового кабеля, устройство взамен предлагает четыре интерфейса USB 3.0 со скоростью передачи данных, достигающей 5 Гбит/сек. Через них можно подключить к компьютеру различную периферию. Облаченный в компактный черный корпус USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L предусматривает LED-подсветку, которая включается во время чтения и записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.11.2022
Алик

Достоинства:
нравится внешний вид и сборка, доволен им, рекомендую к покупке, качественный!

Недостатки:
-

Комментарий:
любое устройство через него подключается без проблем. не было такого, чтобы не нашлось или сбои в работе обнаружились.


Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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