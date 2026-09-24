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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101)

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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656695
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101)

Зарядное устройство Baseus GaN5 mini 1C 20W изготовлено по технологии GaN, благодаря чему адаптер не так сильно нагревается, потребляет меньше энергии и заряжает быстрее, чем обычные 5 В зарядные. Оно подходит для зарядки телефонов и планшетов, поддерживающих стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность до 20 Вт. Это зарядное удобно брать с собой в поездки. Размер корпуса составляет 47.2x27.5x27.5 мм. Зарядка не займет много места в вашей сумке, рюкзаке или чемодане.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Baseus GaN5 mini 1C 20W изготовлено по технологии GaN, благодаря чему адаптер не так сильно нагревается, потребляет меньше энергии и заряжает быстрее, чем обычные 5 В зарядные. Оно подходит для зарядки телефонов и планшетов, поддерживающих стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность до 20 Вт. Это зарядное удобно брать с собой в поездки. Размер корпуса составляет 47.2x27.5x27.5 мм. Зарядка не займет много места в вашей сумке, рюкзаке или чемодане.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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