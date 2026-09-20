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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001)

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Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 1
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 2
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 3
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 4
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 5
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 6
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 7
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 8
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 9
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 10
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 11
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 12
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 10
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 11
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 12
  • Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656657
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
104.6x68.9x20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
278

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001)

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
104.6x68.9x20 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PPCXM20 (PPCX150001) - этот товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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