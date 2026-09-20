Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362)
Внешний аккумулятор TopON TOP-X38PRO - мощный Powerbank с защитой от пыли и брызг для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. За счёт высокой ёмкости может использоваться в качестве аварийного источника питания. Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают DC порт 12V-24V 84W для зарядки ноутбуков и техники, автомобильная розетка мощностью 160W, а так же USB Type-C 33W, поддерживающий большинство протоколов быстрой зарядки (PPS, PD, QC3.0) и дополнительный умный USB 18W QC3.0. Батарея поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов, раций и металлоискателей. Совместима с инверторами переменного тока, что увеличивает совместимость с большинством бытовых приборов и зарядок. Подходит для зарядки современных ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Зарядить TOP-X38 PRO можно с помощью сетевого блока питания, авторозетки или солнечной панели через DC порт с диапазоном входного напряжения от 12V до 24V. Внешний аккумулятор поддерживает одновременную работу и зарядку, может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели. Встроенный LED экран отображает уровень заряда и исходящее напряжение порта DC. Ударопрочный корпус с защитой IP65 от попадания пыли и брызг сделает эксплуатацию надежной даже в самых экстремальных условиях.
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