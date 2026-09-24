Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 721668
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Загружаем...
5 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
141.5x79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х11
Вес, кг.
1.35
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
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Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
141.5x79
Страна производитель
Китай
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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