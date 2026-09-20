Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656656
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Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001223-00)
Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Baseus Magnetic Mini Air — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и скорость. Обладая ёмкостью 10000mAh, он обеспечивает надежное и быстрое зарядное решение для ваших мобильных устройств. Этот аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 20W, что позволяет значительно сократить время на подзарядку. Компактные размеры и легкий вес делают его незаменимым спутником в поездках, на отдыхе или в повседневной жизни. Удобное беспроводное подключение позволяет заряжать устройства, просто положив их на поверхность аккумулятора, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Его магнитная функция обеспечивает надежное соединение с совместимыми устройствами, что предотвращает случайные разъединения.
Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Baseus Magnetic Mini Air — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и скорость. Обладая ёмкостью 10000mAh, он обеспечивает надежное и быстрое зарядное решение для ваших мобильных устройств. Этот аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 20W, что позволяет значительно сократить время на подзарядку. Компактные размеры и легкий вес делают его незаменимым спутником в поездках, на отдыхе или в повседневной жизни. Удобное беспроводное подключение позволяет заряжать устройства, просто положив их на поверхность аккумулятора, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Его магнитная функция обеспечивает надежное соединение с совместимыми устройствами, что предотвращает случайные разъединения.
Внешний аккумулятор Baseus PPCXM10A (P10059001223-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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