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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray

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Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 1
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 2
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 3
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 4
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 5
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 6
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 7
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 8
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 9
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 10
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 11
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 12
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 1
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 2
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 3
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 4
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 5
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 6
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 7
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 8
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 9
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 10
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 11
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 12
  • Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727363
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
310

Описание товара Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray

**Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray (BHR9823GL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Быстрая зарядка:** с поддержкой мощности 33 Вт вы сможете быстро зарядить свои устройства. * **Беспроводная зарядка:** удобно заряжайте совместимые устройства без лишних проводов. * **Два выходных разъёма:** два разъёма (USB-C) позволяют одновременно заряжать два устройства. * **Компактный и стильный дизайн:** серый корпус гармонично сочетается с любым устройством. **Основные характеристики:** * ёмкость: 10 000 мАч; * входной разъём: USB Type-C; * максимальное входное напряжение: 12 В; * тип разъёма (выход 1): USB-C; * количество выходных разъёмов: 2; * возможность быстрой зарядки устройств: да; * отсоединяемый кабель: нет. С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray (BHR9823GL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Быстрая зарядка:** с поддержкой мощности 33 Вт вы сможете быстро зарядить свои устройства. * **Беспроводная зарядка:** удобно заряжайте совместимые устройства без лишних проводов. * **Два выходных разъёма:** два разъёма (USB-C) позволяют одновременно заряжать два устройства. * **Компактный и стильный дизайн:** серый корпус гармонично сочетается с любым устройством. **Основные характеристики:** * ёмкость: 10 000 мАч; * входной разъём: USB Type-C; * максимальное входное напряжение: 12 В; * тип разъёма (выход 1): USB-C; * количество выходных разъёмов: 2; * возможность быстрой зарядки устройств: да; * отсоединяемый кабель: нет. С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


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