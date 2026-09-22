Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
0.003
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727363
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Описание товара Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray
**Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray (BHR9823GL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Быстрая зарядка:** с поддержкой мощности 33 Вт вы сможете быстро зарядить свои устройства.
* **Беспроводная зарядка:** удобно заряжайте совместимые устройства без лишних проводов.
* **Два выходных разъёма:** два разъёма (USB-C) позволяют одновременно заряжать два устройства.
* **Компактный и стильный дизайн:** серый корпус гармонично сочетается с любым устройством.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 10 000 мАч;
* входной разъём: USB Type-C;
* максимальное входное напряжение: 12 В;
* тип разъёма (выход 1): USB-C;
* количество выходных разъёмов: 2;
* возможность быстрой зарядки устройств: да;
* отсоединяемый кабель: нет.
С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!
**Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray (BHR9823GL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда на ходу! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Быстрая зарядка:** с поддержкой мощности 33 Вт вы сможете быстро зарядить свои устройства.
* **Беспроводная зарядка:** удобно заряжайте совместимые устройства без лишних проводов.
* **Два выходных разъёма:** два разъёма (USB-C) позволяют одновременно заряжать два устройства.
* **Компактный и стильный дизайн:** серый корпус гармонично сочетается с любым устройством.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 10 000 мАч;
* входной разъём: USB Type-C;
* максимальное входное напряжение: 12 В;
* тип разъёма (выход 1): USB-C;
* количество выходных разъёмов: 2;
* возможность быстрой зарядки устройств: да;
* отсоединяемый кабель: нет.
С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!
Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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