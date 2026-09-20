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Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 190 руб.
1 900
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656613
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Описание товара Переходник Baseus Lite Black (WKQX000301)
Адаптер Baseus Lite серии USB to RJ45, обеспечивает стабильный доступ к сети. Он передает данные со скоростью до 1000 МБ/с, а благодаря широкой совместимости его можно подключать его к устройствам с большинством популярных операционных систем. Высокопроизводительный чип обеспечивает стабильность и быструю реакцию. Адаптер чрезвычайно прочный и удобный, кроме того, он имеет защиту от перегрева. Подключите сетевой адаптер USB серии Baseus Lite к разъему RJ45 для стабильного доступа к сети. Высокопроизводительный чип обеспечивает надежное соединение, а функция plug & play позволяет подключаться мгновенно и экономить время. Адаптер также оснащен световым индикатором, который позволяет вам узнать, когда устройство работает.
Адаптер Baseus Lite серии USB to RJ45, обеспечивает стабильный доступ к сети. Он передает данные со скоростью до 1000 МБ/с, а благодаря широкой совместимости его можно подключать его к устройствам с большинством популярных операционных систем. Высокопроизводительный чип обеспечивает стабильность и быструю реакцию. Адаптер чрезвычайно прочный и удобный, кроме того, он имеет защиту от перегрева. Подключите сетевой адаптер USB серии Baseus Lite к разъему RJ45 для стабильного доступа к сети. Высокопроизводительный чип обеспечивает надежное соединение, а функция plug & play позволяет подключаться мгновенно и экономить время. Адаптер также оснащен световым индикатором, который позволяет вам узнать, когда устройство работает.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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