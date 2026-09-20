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Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) купить с доставкой в Москве
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Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113)

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Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 1
Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 2
Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 3
Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 4
Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 5
Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 1
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 2
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 3
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 4
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 5
  • Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
910 руб.  1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656481
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Карт-ридеры
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
35

Описание товара Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113)

Карт-ридер Baseus Lite Gray — аксессуар, который обязательно должен быть у вас под рукой. Это универсальное устройство имеет слоты для карт SD и TF. Благодаря разъемам USB типа A и USB типа C вы можете легко подключить ридер к компьютеру, планшету или смартфону с подходящей розеткой. Вам не нужно беспокоиться об установке каких-либо драйверов. Оборудование работает в стандарте Plug & Play. Это означает, что он активируется через мгновение после того, как был вставлен в слот. Он также совместим со всеми компьютерными операционными системами. Считыватель позволяет передавать данные со скоростью до 104 МБ/с. Небольшие размеры и эргономичная форма делают картридер Baseus очень удобным.

Отзывы о товаре Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Карт-ридеры
Описание
Карт-ридер Baseus Lite Gray — аксессуар, который обязательно должен быть у вас под рукой. Это универсальное устройство имеет слоты для карт SD и TF. Благодаря разъемам USB типа A и USB типа C вы можете легко подключить ридер к компьютеру, планшету или смартфону с подходящей розеткой. Вам не нужно беспокоиться об установке каких-либо драйверов. Оборудование работает в стандарте Plug & Play. Это означает, что он активируется через мгновение после того, как был вставлен в слот. Он также совместим со всеми компьютерными операционными системами. Считыватель позволяет передавать данные со скоростью до 104 МБ/с. Небольшие размеры и эргономичная форма делают картридер Baseus очень удобным.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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