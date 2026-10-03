Карт-ридер Transcend RDF9 (TS-RDF9K2) USB 3.1/3.0
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Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%2 010 руб. 2 420 руб.
В наличии
Код товара: 294920
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 010 руб. -17%
2 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карт-ридеры
Встроенный USB-хаб
нет
Дополнительно
Максимальная скорость чтения/записи 260/190 МБ/с
Интерфейс подключения
USB 3.1
Исполнение
внешний
Поддержка
Micro SDHC, SD, Micro SDXC, SDHC, Micro SD, SDXC, Compact Flash
Ширина, см
6.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х11
Вес, г.
120
Описание товара Карт-ридер Transcend RDF9 (TS-RDF9K2) USB 3.1/3.0
Используя все преимущества технологии UHS-II, картридер RDF9 UHS-II позволяет использовать весь потенциал высокоскоростных карт памяти SDXC/SDHC UHS-II. RDF9 оснащен производительным интерфейсом USB 3.1 и демонстрирует невероятно высокие скорости записи и чтения данных, давая возможность профессиональным фотографам, видеооператорам и графическим дизайнерам оперативно переписывать видео высокого разрешения и изображения в формате RAW. Помимо этого, картридер оснащен слотами для карт памяти CompactFlash, SD и microSD, обеспечивая своему владельцу возможность работы с различными типами носителей с использованием одного компактного универсального устройства.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карт-ридеры
Встроенный USB-хаб
нет
Дополнительно
Максимальная скорость чтения/записи 260/190 МБ/с
Интерфейс подключения
USB 3.1
Исполнение
внешний
Поддержка
Micro SDHC, SD, Micro SDXC, SDHC, Micro SD, SDXC, Compact Flash
Ширина, см
6.7
Страна производитель
Китай
Используя все преимущества технологии UHS-II, картридер RDF9 UHS-II позволяет использовать весь потенциал высокоскоростных карт памяти SDXC/SDHC UHS-II. RDF9 оснащен производительным интерфейсом USB 3.1 и демонстрирует невероятно высокие скорости записи и чтения данных, давая возможность профессиональным фотографам, видеооператорам и графическим дизайнерам оперативно переписывать видео высокого разрешения и изображения в формате RAW. Помимо этого, картридер оснащен слотами для карт памяти CompactFlash, SD и microSD, обеспечивая своему владельцу возможность работы с различными типами носителей с использованием одного компактного универсального устройства.
Карт-ридер Transcend RDF9 (TS-RDF9K2) USB 3.1/3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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