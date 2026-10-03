Карт-ридер Transcend All in1 Multi Card Reader (TS-RDF5R) Pink
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Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%1 280 руб. 1 330 руб.
В наличии
Код товара: 260278
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 280 руб. -4%
1 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х11
Вес, г.
100
Описание товара Карт-ридер Transcend All in1 Multi Card Reader (TS-RDF5R) Pink
Карт-ридер Transcend TS-RDF5R – устройство, с которым перенос данных с помощью карт памяти на ПК и ноутбук и обратно больше не будет проблемой. Вы сможете делать это быстро, не путаясь в проводах, одновременно используя несколько карт. Особенно удобно устройство, если ваш компьютер не оснащен достаточным количеством портов для карт памяти, так что вы сэкономите массу времени и сил. Его отличает производительный интерфейс SuperSpeed USB 3.1 и возможность поддерживать поколение карт памяти Ultra High Speed SDHC/SDXC, а также карты памяти microSDHC/SDXC. 90 МБ/c – максимальная скорость чтения и записи. Transcend TS-RDF5R – это компактный и функциональный прибор, который всегда можно взять с собой для оперативного выполнения задач.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Карт-ридер Transcend TS-RDF5R – устройство, с которым перенос данных с помощью карт памяти на ПК и ноутбук и обратно больше не будет проблемой. Вы сможете делать это быстро, не путаясь в проводах, одновременно используя несколько карт. Особенно удобно устройство, если ваш компьютер не оснащен достаточным количеством портов для карт памяти, так что вы сэкономите массу времени и сил. Его отличает производительный интерфейс SuperSpeed USB 3.1 и возможность поддерживать поколение карт памяти Ultra High Speed SDHC/SDXC, а также карты памяти microSDHC/SDXC. 90 МБ/c – максимальная скорость чтения и записи. Transcend TS-RDF5R – это компактный и функциональный прибор, который всегда можно взять с собой для оперативного выполнения задач.
Карт-ридер Transcend All in1 Multi Card Reader (TS-RDF5R) Pink - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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