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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White купить с доставкой в Москве
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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White

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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White - фото 1
Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White - фото 1
  • Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 050 руб.  1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294924
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х10
Вес, г.
20

Описание товара Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White

С карт-ридером Transcend TS-RDF5W у вас больше не возникнет проблем с переносом информации с карт памяти на компьютер или ноутбук. Он позволит сделать это быстро, эффективно, вам не придется путаться в проводах. И не возникнет проблемы с нехваткой портов в ПК или ноутбуке. А благодаря компактным размерам прибора и его небольшому весу вы можете сбрасывать данные в любом удобном месте и тогда, когда нужно. Скорость считывания составляет 90 МБ/c – более чем достаточно для комфортной работы. Прибор поддерживает пять типов карт формата SD, в том числе поколение карт памяти Ultra High Speed SDHC/SDXC – ведь он оснащен интерфейсом SuperSpeed USB 3.0. Transcend TS-RDF5W устойчив к внешним повреждениям благодаря прочному корпусу в белом цвете.

Отзывы о товаре Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5W) USB3.0 White




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
С карт-ридером Transcend TS-RDF5W у вас больше не возникнет проблем с переносом информации с карт памяти на компьютер или ноутбук. Он позволит сделать это быстро, эффективно, вам не придется путаться в проводах. И не возникнет проблемы с нехваткой портов в ПК или ноутбуке. А благодаря компактным размерам прибора и его небольшому весу вы можете сбрасывать данные в любом удобном месте и тогда, когда нужно. Скорость считывания составляет 90 МБ/c – более чем достаточно для комфортной работы. Прибор поддерживает пять типов карт формата SD, в том числе поколение карт памяти Ultra High Speed SDHC/SDXC – ведь он оснащен интерфейсом SuperSpeed USB 3.0. Transcend TS-RDF5W устойчив к внешним повреждениям благодаря прочному корпусу в белом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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