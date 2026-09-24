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Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) купить с доставкой в Москве
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Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888)

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Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 1
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 2
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 3
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 4
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 5
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 6
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 1
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 2
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 3
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 4
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 5
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 6
  • Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
980 руб.  1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651075
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888)

Кардридер USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD Ugreen, серый (80888) Современный компактный картридер USB-C с широкой совместимостью (компьютеры, планшеты, смартфоны) с гибким проводом подключения и возможностью считывать/записывать информацию сразу на две карты памяти. Подключение по USB 3.0 со скоростью 5.1 Гб/с, USB 2.0 со скоростью 480 Мб/с. Основа картридера – высокопроизводительный чип GL3224L.

Отзывы о товаре Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Описание
Кардридер USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD Ugreen, серый (80888) Современный компактный картридер USB-C с широкой совместимостью (компьютеры, планшеты, смартфоны) с гибким проводом подключения и возможностью считывать/записывать информацию сразу на две карты памяти. Подключение по USB 3.0 со скоростью 5.1 Гб/с, USB 2.0 со скоростью 480 Мб/с. Основа картридера – высокопроизводительный чип GL3224L.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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