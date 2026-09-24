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Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) купить с доставкой в Москве
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Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798)

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Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 1
Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 2
Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 3
Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 1
  • Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 2
  • Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 3
  • Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 150 руб.  1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656483
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
70

Описание товара Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798)

Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray - устройство для чтения карт памяти Micro SD/SD со скоростью передачи данных 5 Гбит/с.

Отзывы о товаре Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Описание
Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray - устройство для чтения карт памяти Micro SD/SD со скоростью передачи данных 5 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карт-ридер UGREEN CM387-80798 Space Gray (80798) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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