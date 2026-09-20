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Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524)

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Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) - фото 1
Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) - фото 1
  • Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656463
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
125

Описание товара Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524)

Качество: сертификация Apple MFi благодаря компактному и конструктивному дизайну, строгому тестированию качества, он обеспечивает высокоскоростную зарядку до 3А (макс.) с помощью зарядного устройства USB-C PD, позволяющего зарядить iPhone X от 0% до 50% за 30 минут. *Разъем: кабель USB C к Lightning был произведен компанией C94 (Apple PD Quick-Charge) и поддерживает быструю зарядку до 3A (макс.)

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Качество: сертификация Apple MFi благодаря компактному и конструктивному дизайну, строгому тестированию качества, он обеспечивает высокоскоростную зарядку до 3А (макс.) с помощью зарядного устройства USB-C PD, позволяющего зарядить iPhone X от 0% до 50% за 30 минут. *Разъем: кабель USB C к Lightning был произведен компанией C94 (Apple PD Quick-Charge) и поддерживает быструю зарядку до 3A (макс.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US304-70524 Silver (70524) - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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