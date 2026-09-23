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Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614388
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Описание товара Адаптер UGREEN US212 (30759) Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter
Переходник Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter US212 (30759) белого цвета представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам Apple, оснащенным портом Lightning. Этот адаптер сертифицирован по стандарту MFI (Made for iPhone/iPad), что гарантирует его полную совместимость и надежную работу с устройствами на базе iOS версии 10.3.1 и выше. Изготовленный из прочного силикона, переходник обладает высокой гибкостью и долговечностью, что обеспечивает его долгий срок службы даже при активном использовании. Длина кабеля составляет 7 см, что делает его компактным и удобным для повседневного использования, не занимая много места и не создавая неудобств при подключении. Этот адаптер станет незаменимым аксессуаром для всех владельцев устройств Apple, которые хотят продолжать использовать свои любимые наушники с разъемом 3.5 мм, наслаждаясь высоким качеством звука и надежностью соединения.
Переходник Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter US212 (30759) белого цвета представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам Apple, оснащенным портом Lightning. Этот адаптер сертифицирован по стандарту MFI (Made for iPhone/iPad), что гарантирует его полную совместимость и надежную работу с устройствами на базе iOS версии 10.3.1 и выше. Изготовленный из прочного силикона, переходник обладает высокой гибкостью и долговечностью, что обеспечивает его долгий срок службы даже при активном использовании. Длина кабеля составляет 7 см, что делает его компактным и удобным для повседневного использования, не занимая много места и не создавая неудобств при подключении. Этот адаптер станет незаменимым аксессуаром для всех владельцев устройств Apple, которые хотят продолжать использовать свои любимые наушники с разъемом 3.5 мм, наслаждаясь высоким качеством звука и надежностью соединения.
Адаптер UGREEN US212 (30759) Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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