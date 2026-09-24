Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)
Кабель HDMI предназначен для подключения Blu-ray плеера, компьютера, AV ресивера, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii или других совместимых устройств HDMI к вашему телевизору, HDTV, монитору или проектору. Поддерживает 4K или 1080P Full HD, 3D, канал Ethernet, максимальную глубину цвета 48 бит и канал возврата аудио (ARC), синхронизацию аудио и видео, соответствует HDCP. Превосходное качество конструкции: тройное экранирование заземляющего провода, алюминиевая фольга и оплетка блокируют ЭМИ и обеспечивают стабильную передачу сигнала, золоченые разъемы предотвращают окисление и коррозию и обеспечивают стабильный сигнал. Широко совместим с всеми устройствами HDMI, такими как Blu-ray плеер, компьютер, AV ресивер, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii, телевизор, HDTV, монитор или проектор.
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