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Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)

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Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 1
Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 2
Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 1
  • Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 2
  • Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656416
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х7
Вес, г.
705

Описание товара Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)

Кабель HDMI предназначен для подключения Blu-ray плеера, компьютера, AV ресивера, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii или других совместимых устройств HDMI к вашему телевизору, HDTV, монитору или проектору. Поддерживает 4K или 1080P Full HD, 3D, канал Ethernet, максимальную глубину цвета 48 бит и канал возврата аудио (ARC), синхронизацию аудио и видео, соответствует HDCP. Превосходное качество конструкции: тройное экранирование заземляющего провода, алюминиевая фольга и оплетка блокируют ЭМИ и обеспечивают стабильную передачу сигнала, золоченые разъемы предотвращают окисление и коррозию и обеспечивают стабильный сигнал. Широко совместим с всеми устройствами HDMI, такими как Blu-ray плеер, компьютер, AV ресивер, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii, телевизор, HDTV, монитор или проектор.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI предназначен для подключения Blu-ray плеера, компьютера, AV ресивера, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii или других совместимых устройств HDMI к вашему телевизору, HDTV, монитору или проектору. Поддерживает 4K или 1080P Full HD, 3D, канал Ethernet, максимальную глубину цвета 48 бит и канал возврата аудио (ARC), синхронизацию аудио и видео, соответствует HDCP. Превосходное качество конструкции: тройное экранирование заземляющего провода, алюминиевая фольга и оплетка блокируют ЭМИ и обеспечивают стабильную передачу сигнала, золоченые разъемы предотвращают окисление и коррозию и обеспечивают стабильный сигнал. Широко совместим с всеми устройствами HDMI, такими как Blu-ray плеер, компьютер, AV ресивер, Roku, PS 3/4, Xbox One/360, Nintendo Wii, телевизор, HDTV, монитор или проектор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN HD104-10178 Black (10178) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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