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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614554
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Описание товара Кабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel Plating ABS Shell. 1 м. белый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Зарядный кабель Ugreen USB C - Lightning для устройств Apple имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C — намного быстрее, чем от стандартного сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Сверхскоростная передача данных. Данный кабель также поддерживает передачу данных между вашим iPhone и ноутбуком или настольным компьютером с разъемом USB-C. Скорость передачи данных достигает 480 Мбит/с. Большие файлы размером 1 Гб смогут быть переданы за 25 секунд.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Зарядный кабель Ugreen USB C - Lightning для устройств Apple имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C — намного быстрее, чем от стандартного сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Сверхскоростная передача данных. Данный кабель также поддерживает передачу данных между вашим iPhone и ноутбуком или настольным компьютером с разъемом USB-C. Скорость передачи данных достигает 480 Мбит/с. Большие файлы размером 1 Гб смогут быть переданы за 25 секунд.
Кабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel Plating ABS Shell. 1 м. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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