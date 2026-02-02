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Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A купить с доставкой в Москве
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Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A

21 Отзывы
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Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 180 руб.  2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666583
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
30

Описание товара Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A

Подключите устройство с разъемом Lightning к устройству с разъемом USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) для синхронизации и зарядки или к iPad с разъемом USB-C для зарядки.

Отзывы о товаре Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все хорошо. На сколько долго пакажет время.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный кабель, правда мы уже защиту надели для красоты
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Сидоренко А.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень хороший держится долго пользуюсь уже месяц хорошо заряжает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
покупал 26 октября, сейчас уже 13 января всё работает, кабель хороший (по крайней мере у меня)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качеством довольна. Заказ ждала 2 недели. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо заряжает, вроде оригинал, хочется надеяться на это.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель пришел в упаковке, как у оригинала. Качество очень хорошее. Заряжает быстро и телефон не нагревается. Но все таки есть отличия от оригинального кабеля. Пользуюсь несколько дней. Пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель оригинальный. Отлично упакован. Родная упаковка запечатана. Без проблем заряжает и передает данные. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Семён Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель похож на оригинал, в использовании показал себя отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Lilly Li

Достоинства:


Комментарий:
Шнур хороший. Пришел в запечатанной коробке. Заряжает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель быстро заряжает Очень довольна Недостатков нету
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь более 2 месяцев, отличная зарядка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кабель, заряжает хорошо, а главное что, быстро!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель в оригинальной коробке, работает нормально, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Олеся Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший провод, пользуюсь уже более 3х месяцев , никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
шнур пришёл, вроде заряжает пока. дополню если что-то случится
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
оригинальный кабель,такой же в ДНС только здесь в раз дешевле
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает отлично. Если это и не оригинал, то очень хорошая реплика!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро заряжает,кабель не дубовый светло-серого цвета,как и должен быть,похож на оригинал,есть с чем сравнивать.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель. Быстрая зарядка, заряжает до 100% примерно минут за 40. Соответствует оригиналу
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В сравнении с оригиналом, более жесткий. Оригинальный кабель мягче. Оригинальный, который шел вместе с планшетом, прослужил 3 года. Посмотрим насколько хватит этого.



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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Подключите устройство с разъемом Lightning к устройству с разъемом USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) для синхронизации и зарядки или к iPad с разъемом USB-C для зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все хорошо. На сколько долго пакажет время.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный кабель, правда мы уже защиту надели для красоты
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Сидоренко А.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень хороший держится долго пользуюсь уже месяц хорошо заряжает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
покупал 26 октября, сейчас уже 13 января всё работает, кабель хороший (по крайней мере у меня)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качеством довольна. Заказ ждала 2 недели. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо заряжает, вроде оригинал, хочется надеяться на это.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель пришел в упаковке, как у оригинала. Качество очень хорошее. Заряжает быстро и телефон не нагревается. Но все таки есть отличия от оригинального кабеля. Пользуюсь несколько дней. Пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель оригинальный. Отлично упакован. Родная упаковка запечатана. Без проблем заряжает и передает данные. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Семён Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель похож на оригинал, в использовании показал себя отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Lilly Li

Достоинства:


Комментарий:
Шнур хороший. Пришел в запечатанной коробке. Заряжает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель быстро заряжает Очень довольна Недостатков нету
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь более 2 месяцев, отличная зарядка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кабель, заряжает хорошо, а главное что, быстро!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель в оригинальной коробке, работает нормально, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Олеся Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший провод, пользуюсь уже более 3х месяцев , никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
шнур пришёл, вроде заряжает пока. дополню если что-то случится
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
оригинальный кабель,такой же в ДНС только здесь в раз дешевле
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает отлично. Если это и не оригинал, то очень хорошая реплика!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро заряжает,кабель не дубовый светло-серого цвета,как и должен быть,похож на оригинал,есть с чем сравнивать.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель. Быстрая зарядка, заряжает до 100% примерно минут за 40. Соответствует оригиналу
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В сравнении с оригиналом, более жесткий. Оригинальный кабель мягче. Оригинальный, который шел вместе с планшетом, прослужил 3 года. Посмотрим насколько хватит этого.


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