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Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)

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Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 1
Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 2
Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 3
Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 1
  • Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 2
  • Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 3
  • Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651061
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
36

Описание товара Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)

Кабель Ugreen USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м 60751 имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего нового iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C - намного быстрее, чем от стандартного кубического блока сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Зарядный кабель имеет прочное усиленное покрытие для дополнительной прочности и поддержки, поэтому вы можете многократно сгибать, скручивать и тянуть кабель, не опасаясь износа или поломки. Кабель Lightning – USB-C был протестирован и одобрен для сертификации Apple MFI в качестве зарядного устройства для iPhone 13. Кабель Lightning обеспечивает защиту вашего нового iPhone от перегрева или короткого замыкания.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м 60751 имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего нового iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C - намного быстрее, чем от стандартного кубического блока сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Зарядный кабель имеет прочное усиленное покрытие для дополнительной прочности и поддержки, поэтому вы можете многократно сгибать, скручивать и тянуть кабель, не опасаясь износа или поломки. Кабель Lightning – USB-C был протестирован и одобрен для сертификации Apple MFI в качестве зарядного устройства для iPhone 13. Кабель Lightning обеспечивает защиту вашего нового iPhone от перегрева или короткого замыкания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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