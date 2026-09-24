Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651061
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Описание товара Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)
Кабель Ugreen USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м 60751 имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего нового iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C - намного быстрее, чем от стандартного кубического блока сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Зарядный кабель имеет прочное усиленное покрытие для дополнительной прочности и поддержки, поэтому вы можете многократно сгибать, скручивать и тянуть кабель, не опасаясь износа или поломки. Кабель Lightning – USB-C был протестирован и одобрен для сертификации Apple MFI в качестве зарядного устройства для iPhone 13. Кабель Lightning обеспечивает защиту вашего нового iPhone от перегрева или короткого замыкания.
Кабель Ugreen USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м 60751 имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего нового iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C - намного быстрее, чем от стандартного кубического блока сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Зарядный кабель имеет прочное усиленное покрытие для дополнительной прочности и поддержки, поэтому вы можете многократно сгибать, скручивать и тянуть кабель, не опасаясь износа или поломки. Кабель Lightning – USB-C был протестирован и одобрен для сертификации Apple MFI в качестве зарядного устройства для iPhone 13. Кабель Lightning обеспечивает защиту вашего нового iPhone от перегрева или короткого замыкания.
Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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