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Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)

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Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656436
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
170

Описание товара Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)

Кабель Ugreen US121 оснащен входом и выходом USB 2.0. Штекер и гнездо дополнены позолоченным покрытием, что обеспечивает стабильное соединение. В аксессуар встроен усилитель сигнала, гарантирующий бесперебойность работы. За предотвращение помех также отвечает тройное экранирование провода. Прочная оплетка из ПВХ защищает от механических повреждений. Модель отличается высокой пропускной способностью, достигающей 480 Мбит/с. Благодаря ей доступна синхронизация данных без зависаний. При использовании изделия не требуется установка драйверов.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen US121 оснащен входом и выходом USB 2.0. Штекер и гнездо дополнены позолоченным покрытием, что обеспечивает стабильное соединение. В аксессуар встроен усилитель сигнала, гарантирующий бесперебойность работы. За предотвращение помех также отвечает тройное экранирование провода. Прочная оплетка из ПВХ защищает от механических повреждений. Модель отличается высокой пропускной способностью, достигающей 480 Мбит/с. Благодаря ей доступна синхронизация данных без зависаний. При использовании изделия не требуется установка драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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