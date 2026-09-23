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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614654
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Описание товара Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen US211 Lightning - 3.5 mm mini jack Cable чёрный (30756). Вы обладатель iPhone с интерфейсом Lightning, который желает подключить к нему свои проводные наушникиx Компактный и практичный переходник Ugreen US211 — это то, что вы ищете. Переходник позволяет слушать музыку со смартфона с помощью стандартных наушников. Он совместим с iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR /x/ 8 7 6 Plus, iPod touch 6-го поколения, iPad Mini / iPad Air / iPad Pro.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen US211 Lightning - 3.5 mm mini jack Cable чёрный (30756). Вы обладатель iPhone с интерфейсом Lightning, который желает подключить к нему свои проводные наушникиx Компактный и практичный переходник Ugreen US211 — это то, что вы ищете. Переходник позволяет слушать музыку со смартфона с помощью стандартных наушников. Он совместим с iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR /x/ 8 7 6 Plus, iPod touch 6-го поколения, iPad Mini / iPad Air / iPad Pro.
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