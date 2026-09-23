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Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black купить с доставкой в Москве
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Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black

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Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 1
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 2
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 3
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 4
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 5
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 6
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 7
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 8
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 9
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 10
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 11
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 12
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 13
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 14
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 15
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 16
Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 1
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 2
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 3
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 4
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 5
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 6
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 7
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 8
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 9
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 10
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 11
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 12
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 13
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 14
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 15
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 16
  • Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614654
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х2
Вес, г.
20

Описание товара Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen US211 Lightning - 3.5 mm mini jack Cable чёрный (30756). Вы обладатель iPhone с интерфейсом Lightning, который желает подключить к нему свои проводные наушникиx Компактный и практичный переходник Ugreen US211 — это то, что вы ищете. Переходник позволяет слушать музыку со смартфона с помощью стандартных наушников. Он совместим с iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR /x/ 8 7 6 Plus, iPod touch 6-го поколения, iPad Mini / iPad Air / iPad Pro.

Отзывы о товаре Кабель круглый UGREEN US211 (30756) Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Переходник Ugreen US211 Lightning - 3.5 mm mini jack Cable чёрный (30756). Вы обладатель iPhone с интерфейсом Lightning, который желает подключить к нему свои проводные наушникиx Компактный и практичный переходник Ugreen US211 — это то, что вы ищете. Переходник позволяет слушать музыку со смартфона с помощью стандартных наушников. Он совместим с iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR /x/ 8 7 6 Plus, iPod touch 6-го поколения, iPad Mini / iPad Air / iPad Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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