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Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m) купить с доставкой в Москве
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Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m)

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Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647763
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
32

Описание товара Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m)

Кабель USB AM-AM станет отличным решением для подключения периферийных устройств, имеющих разъем USB AF [гнездо], к персональному компьютеру или к ноутбуку. Кабель подходит для подключения материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, удлинителя, роутера и универсальных зарядных устройств. Аксессуар обеспечивает высокоскоростное соединение, а благодаря удобной угловой форме, кабель можно подключить даже в труднодоступных местах. Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал. Конструкция кабеля включает в себя общее армирование, делая его сверхпрочным. Внешняя изоляция из экологичного RoHS PVC пластика обеспечивают надежную защиту от внешних повреждений, а специализированные присадки в составе провода позволяет его использовать даже при низких температурах до -20 градусов.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB AM-AM станет отличным решением для подключения периферийных устройств, имеющих разъем USB AF [гнездо], к персональному компьютеру или к ноутбуку. Кабель подходит для подключения материнской платы, ноутбука, USB контроллера, USB-концентратор, удлинителя, роутера и универсальных зарядных устройств. Аксессуар обеспечивает высокоскоростное соединение, а благодаря удобной угловой форме, кабель можно подключить даже в труднодоступных местах. Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал. Конструкция кабеля включает в себя общее армирование, делая его сверхпрочным. Внешняя изоляция из экологичного RoHS PVC пластика обеспечивают надежную защиту от внешних повреждений, а специализированные присадки в составе провода позволяет его использовать даже при низких температурах до -20 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect 1.0m USB 2.0, AM/AM (GCR-AUM5M-1.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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