Кабель UGREEN HD135-70320 Gray (70320)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656420
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х2
Вес, г.
206
Описание товара Кабель UGREEN HD135-70320 Gray (70320)
Кабель UGREEN - это высококачественный кабель с длиной 1,5 метра. Он имеет усиленную конструкцию, которая обеспечивает надежное и долговечное соединение. Кабель имеет плотную изоляцию, которая защищает от повреждений и предотвращает потерю сигнала. Он идеально подходит для подключения портативных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. Кроме того, кабель имеет шлейфы и переходники, которые позволяют подключать устройства к различным типам портов. Этот кабель идеально подходит для домашнего и офисного использования.
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Кабель UGREEN - это высококачественный кабель с длиной 1,5 метра. Он имеет усиленную конструкцию, которая обеспечивает надежное и долговечное соединение. Кабель имеет плотную изоляцию, которая защищает от повреждений и предотвращает потерю сигнала. Он идеально подходит для подключения портативных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. Кроме того, кабель имеет шлейфы и переходники, которые позволяют подключать устройства к различным типам портов. Этот кабель идеально подходит для домашнего и офисного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN HD135-70320 Gray (70320) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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