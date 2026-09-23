Кабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15м VCOM <VUS7049-15M>

Кабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный
Af> 15м VCOM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%2 220 руб. 2 700 руб.
В наличии
Код товара: 647589
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Загружаем...
2 220 руб. -18%
2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х3
Вес, г.
590
Описание товара Кабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный
Af> 15м VCOM
Кабель VCOM – это надежное решение для соединения и передачи данных между устройствами с интерфейсом USB Type-A. Изделие отличается высокой качеством и долговечностью. Кабель подходит для подключения разнообразных устройств, таких как принтеры, сканеры, клавиатуры и другие периферийные устройства, к компьютеру или иному оборудованию с поддержкой USB. Его достаточно большая длина обеспечивает удобство и гибкость в размещении техники. Изготовленный из качественных материалов, кабель VCOM гарантирует надежность соединения и быструю передачу данных.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Кабель VCOM – это надежное решение для соединения и передачи данных между устройствами с интерфейсом USB Type-A. Изделие отличается высокой качеством и долговечностью. Кабель подходит для подключения разнообразных устройств, таких как принтеры, сканеры, клавиатуры и другие периферийные устройства, к компьютеру или иному оборудованию с поддержкой USB. Его достаточно большая длина обеспечивает удобство и гибкость в размещении техники. Изготовленный из качественных материалов, кабель VCOM гарантирует надежность соединения и быструю передачу данных.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный
Af> 15м VCOM - данный товар вы можете купить по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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Af> 15м VCOM