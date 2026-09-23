Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
30
Описание товара Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос
Адаптер Ugreen USB C-HDMI поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Это идеальное решение для подключения устройств USB C напрямую к большому экрану HDMI. Корпус цвета «серый космос» идеально дополнит стиль MacBook. Благодаря Plug &amp; Play никаких дополнительных драйверов не требуется. Может использоваться для подключения совместимых планшетных компьютеров или смартфонов. Поддерживается режим зеркалирования и расширения рабочего стола.
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Адаптер Ugreen USB C-HDMI поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Это идеальное решение для подключения устройств USB C напрямую к большому экрану HDMI. Корпус цвета «серый космос» идеально дополнит стиль MacBook. Благодаря Plug &amp; Play никаких дополнительных драйверов не требуется. Может использоваться для подключения совместимых планшетных компьютеров или смартфонов. Поддерживается режим зеркалирования и расширения рабочего стола.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
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