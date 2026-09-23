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Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос

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Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543362
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос

Адаптер Ugreen USB C-HDMI поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Это идеальное решение для подключения устройств USB C напрямую к большому экрану HDMI. Корпус цвета «серый космос» идеально дополнит стиль MacBook. Благодаря Plug &amp;amp; Play никаких дополнительных драйверов не требуется. Может использоваться для подключения совместимых планшетных компьютеров или смартфонов. Поддерживается режим зеркалирования и расширения рабочего стола.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Ugreen USB C-HDMI поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Это идеальное решение для подключения устройств USB C напрямую к большому экрану HDMI. Корпус цвета «серый космос» идеально дополнит стиль MacBook. Благодаря Plug &amp;amp; Play никаких дополнительных драйверов не требуется. Может использоваться для подключения совместимых планшетных компьютеров или смартфонов. Поддерживается режим зеркалирования и расширения рабочего стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN US320 (70450) USB-C to HDMI Adapter серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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