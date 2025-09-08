Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
40
Описание товара Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A Этот двухметровый зарядный кабель имеет плетеную конструкцию с разъемами USB-C на обоих концах и идеально подходит для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Он поддерживает зарядку мощностью до 240 Вт и передает данные со скоростью USB 2. Подключите зарядный кабель USB-C к совместимому адаптеру питания USB-C, чтобы удобно заряжать устройства от сетевой розетки и пользоваться преимуществами быстрой зарядки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
Страна производитель
Китай
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A Этот двухметровый зарядный кабель имеет плетеную конструкцию с разъемами USB-C на обоих концах и идеально подходит для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Он поддерживает зарядку мощностью до 240 Вт и передает данные со скоростью USB 2. Подключите зарядный кабель USB-C к совместимому адаптеру питания USB-C, чтобы удобно заряжать устройства от сетевой розетки и пользоваться преимуществами быстрой зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Кабель просто супер, немного толще кабеля который идёт с iPhone 16, но кабель покупал для MacBook air. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар. Длина кабеля 2 метра, качественный товар ! Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, только примерно в два раза толще чем родной.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, заряжает как мне показалось довольно быстро. Плюс сделан качественно, во всяком случае на вид внушает доверие и выглядит прочным.
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A
Достоинства:
Комментарий:
Кабель просто супер, немного толще кабеля который идёт с iPhone 16, но кабель покупал для MacBook air. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар. Длина кабеля 2 метра, качественный товар ! Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, только примерно в два раза толще чем родной.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, заряжает как мне показалось довольно быстро. Плюс сделан качественно, во всяком случае на вид внушает доверие и выглядит прочным.