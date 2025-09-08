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Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A купить с доставкой в Москве
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Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A

4 Отзывы
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Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 1
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 2
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 3
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
  • Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 1
  • Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 2
  • Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 3
  • Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657334
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
40

Описание товара Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A

Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A Этот двухметровый зарядный кабель имеет плетеную конструкцию с разъемами USB-C на обоих концах и идеально подходит для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Он поддерживает зарядку мощностью до 240 Вт и передает данные со скоростью USB 2. Подключите зарядный кабель USB-C к совместимому адаптеру питания USB-C, чтобы удобно заряжать устройства от сетевой розетки и пользоваться преимуществами быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель просто супер, немного толще кабеля который идёт с iPhone 16, но кабель покупал для MacBook air. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Mr. B.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар. Длина кабеля 2 метра, качественный товар ! Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, только примерно в два раза толще чем родной.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, заряжает как мне показалось довольно быстро. Плюс сделан качественно, во всяком случае на вид внушает доверие и выглядит прочным.



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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A Этот двухметровый зарядный кабель имеет плетеную конструкцию с разъемами USB-C на обоих концах и идеально подходит для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Он поддерживает зарядку мощностью до 240 Вт и передает данные со скоростью USB 2. Подключите зарядный кабель USB-C к совместимому адаптеру питания USB-C, чтобы удобно заряжать устройства от сетевой розетки и пользоваться преимуществами быстрой зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель просто супер, немного толще кабеля который идёт с iPhone 16, но кабель покупал для MacBook air. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Mr. B.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар. Длина кабеля 2 метра, качественный товар ! Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, только примерно в два раза толще чем родной.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, заряжает как мне показалось довольно быстро. Плюс сделан качественно, во всяком случае на вид внушает доверие и выглядит прочным.


Кабель Apple 240W USB-C Charge Cable (2 m) MU2G3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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