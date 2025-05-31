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Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 купить с доставкой в Москве
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Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2

28 Отзывы
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Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 1
Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 2
Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 3
Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 1
  • Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 2
  • Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 3
  • Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 480 руб.  1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285836
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
8х7х2
Вес, г.
47

Описание товара Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2

Кабель Apple Lightning USB 1м (MXLY2ZM/A) - это высококачественный и надежный аксессуар для вашего iPhone, iPad или iPod с разъемом Lightning. Он обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию данных между вашим устройством и компьютером. Кабель USB 2.0 позволяет подключать ваше устройство к порту USB на компьютере или адаптеру питания Apple USB для зарядки.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юлия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, карплей в машине его принял, такой же взяла домой Все работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинал Заряжает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Денис C.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный кабель, работает норм.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Все работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Sakura

Достоинства:


Комментарий:
хороший провод, заряжает быстро, ориг спасибо! купила еще защиту для него)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает исправно. Пришел в оригинальной упаковке
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для подключения к карплею в машине, прошлые неоригинальные провода исполняли дичь. С этим – проблем нет, по крайнем мере пока.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, доставлен быстро, упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все классно , но не подошел к блоку поменяла на другой
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель. Оригинал , все работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже на оригинал, зарядка идет, все в норме.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
игорь в.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, телефон сразу начинает заряжаться .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отлично работает и как зарядка и как дата-кабель для подключения к автомобилю. Претензий нет, свои задачи выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Наталья Сорокач

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда качество на высоте , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный кабель. Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елизавета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка хорошо справляется со своей работой. Довольна качеством
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель рабочий, упаковка оригинальная, товаром довольна!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Софья З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Не первый раз заказываю. Мой косяк.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Е Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно! Всë очень бережно упаковано. Товар оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали метровый и двухметровый, оба работают, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, как он и должен быть!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Любовь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, сравнивала с таким же кабелем, который был куплен ранее в оригинальном магазине. В эксплуатации уже 3 месяца, все работает исправно. Советую продавца для покупки
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично Хорошо упаковано и работает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ашраф У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, все работает Отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кабель вроде хороший, на первый взгляд) заряжает всё как надо Но понять оригинал это или нет, сложно Надписи про которую все пишут, на кабеле нет(
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, быстрая доставка
06.07.2023
БУСлаева Вероника Евгеньевна

Достоинства:
Оригинальный товар

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товар оригинальный, доставка быстрая, цена самая выгодная!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Описание
Кабель Apple Lightning USB 1м (MXLY2ZM/A) - это высококачественный и надежный аксессуар для вашего iPhone, iPad или iPod с разъемом Lightning. Он обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию данных между вашим устройством и компьютером. Кабель USB 2.0 позволяет подключать ваше устройство к порту USB на компьютере или адаптеру питания Apple USB для зарядки.


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юлия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, карплей в машине его принял, такой же взяла домой Все работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинал Заряжает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Денис C.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный кабель, работает норм.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Все работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Sakura

Достоинства:


Комментарий:
хороший провод, заряжает быстро, ориг спасибо! купила еще защиту для него)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает исправно. Пришел в оригинальной упаковке
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для подключения к карплею в машине, прошлые неоригинальные провода исполняли дичь. С этим – проблем нет, по крайнем мере пока.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, доставлен быстро, упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все классно , но не подошел к блоку поменяла на другой
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель. Оригинал , все работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже на оригинал, зарядка идет, все в норме.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
игорь в.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, телефон сразу начинает заряжаться .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отлично работает и как зарядка и как дата-кабель для подключения к автомобилю. Претензий нет, свои задачи выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Наталья Сорокач

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда качество на высоте , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный кабель. Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елизавета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка хорошо справляется со своей работой. Довольна качеством
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель рабочий, упаковка оригинальная, товаром довольна!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Софья З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Не первый раз заказываю. Мой косяк.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Е Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно! Всë очень бережно упаковано. Товар оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали метровый и двухметровый, оба работают, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, как он и должен быть!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Любовь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, сравнивала с таким же кабелем, который был куплен ранее в оригинальном магазине. В эксплуатации уже 3 месяца, все работает исправно. Советую продавца для покупки
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично Хорошо упаковано и работает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ашраф У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, все работает Отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кабель вроде хороший, на первый взгляд) заряжает всё как надо Но понять оригинал это или нет, сложно Надписи про которую все пишут, на кабеле нет(
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, быстрая доставка
06.07.2023
БУСлаева Вероника Евгеньевна

Достоинства:
Оригинальный товар

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товар оригинальный, доставка быстрая, цена самая выгодная!


Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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