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Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный

6 Отзывы
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Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614506
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х2
Вес, г.
180

Описание товара Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный

Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. Длина 3м. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель HDMI Type A - Type A. В моем случае работает ПК - монитор Samsung S32D850T, разрешение 2569x1440, все отлично, нареканий по работе нет. Кабель достаточно гибкий для HDMI, в тканевой оплетке. Из минусов могу отметить то, что упаковка (пакет) не запечатана, не запаяна, т. е. не исключена возможность подмены кабеля при доставке. Все супер, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень качественный хороший пластик тканевая оплетка, работает в 2к без нареканий в общем югрин на высоте как всегда
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Григорий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный HDMI работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил телевизор к ТВ-приставке, качество сигнала отличное, длина кабеля оптимальная, Ugreen как всегда на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная оплетка, достаточно длинный, полностью выполняет свои функции
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован. Качеством товара доволен.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. Длина 3м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель HDMI Type A - Type A. В моем случае работает ПК - монитор Samsung S32D850T, разрешение 2569x1440, все отлично, нареканий по работе нет. Кабель достаточно гибкий для HDMI, в тканевой оплетке. Из минусов могу отметить то, что упаковка (пакет) не запечатана, не запаяна, т. е. не исключена возможность подмены кабеля при доставке. Все супер, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень качественный хороший пластик тканевая оплетка, работает в 2к без нареканий в общем югрин на высоте как всегда
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Григорий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный HDMI работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил телевизор к ТВ-приставке, качество сигнала отличное, длина кабеля оптимальная, Ugreen как всегда на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная оплетка, достаточно длинный, полностью выполняет свои функции
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован. Качеством товара доволен.


Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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