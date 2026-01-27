Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717135
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Характеристики
Бренд
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
60
Описание товара Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Теги товара: type-c
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Достоинства:
Комментарий:
отличный, оригинальный кабель, заряжает сразу, товар 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Вроде как оригинал Посмотрим на деле) пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, подключает мягко. Так внешне вроде оригинал. Его работой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо кабель рабочий. Очень похож на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
кабель отличный, заряд идёт хорошо, материал приятный. не знаю оригинал или нет, но поводов сомневаться не было, по внешности и работе не отличается от кабеля из коробки айфона
Достоинства:
Комментарий:
Очень похож на оригинал !!!!! Поправка, у меня два таких оригинальных кабеля И они тоньше,оплетка провода аккуратнее сделана В целом данный кабель не плох Оригинал думаю не найдешь нигде,разве что с новым устройством
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель. Работает без нареканий, заряжает очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое качество, только купил, посмотрим как себя покажет
Достоинства:
Комментарий:
провод с виду качественный. был куплен как дополнительный, поэтому пока не заряжались. работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, оригинал, заряжает быстро, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный провод такой же как в комплекте с iPhone
Достоинства:
Комментарий:
пока не тестировал, но вроде похож на оригинал, цена высоковата)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший провод, очень похож на оригинальный провод для айфона
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, не отличается ничем от того что был в комплекте с моим 16пм, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Вроде хороший. Но тел не реагирует на отключение зарядника. С оригинальным был звуковой сигнал.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, подошёл идеально, кабель соответствует описанию, спасибо продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный кабель, вообще ничем не отличается от оригинального который был в комплекте. Пришел в двойной коробочке
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший провод. Похож на оригинал. Зарядка быстра (показывает на телефоне время такое же как и с проводом в комплекте). Купили сразу 2 шт. Не пожалели!
Достоинства:
Комментарий:
Последние наушники AirPods заряжаются, все нормально. Упаковка целая, можно дарить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный кабель, коробка запечатанная с пломбой, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, вроде как оригинал потому что в отличии от других проводов он по толщине такой же как оригинал
Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)
Достоинства:
Комментарий:
отличный, оригинальный кабель, заряжает сразу, товар 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Вроде как оригинал Посмотрим на деле) пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает хорошо, подключает мягко. Так внешне вроде оригинал. Его работой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо кабель рабочий. Очень похож на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
кабель отличный, заряд идёт хорошо, материал приятный. не знаю оригинал или нет, но поводов сомневаться не было, по внешности и работе не отличается от кабеля из коробки айфона
Достоинства:
Комментарий:
Очень похож на оригинал !!!!! Поправка, у меня два таких оригинальных кабеля И они тоньше,оплетка провода аккуратнее сделана В целом данный кабель не плох Оригинал думаю не найдешь нигде,разве что с новым устройством
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель. Работает без нареканий, заряжает очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое качество, только купил, посмотрим как себя покажет
Достоинства:
Комментарий:
провод с виду качественный. был куплен как дополнительный, поэтому пока не заряжались. работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, оригинал, заряжает быстро, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный провод такой же как в комплекте с iPhone
Достоинства:
Комментарий:
пока не тестировал, но вроде похож на оригинал, цена высоковата)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший провод, очень похож на оригинальный провод для айфона
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, не отличается ничем от того что был в комплекте с моим 16пм, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Вроде хороший. Но тел не реагирует на отключение зарядника. С оригинальным был звуковой сигнал.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, подошёл идеально, кабель соответствует описанию, спасибо продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный кабель, вообще ничем не отличается от оригинального который был в комплекте. Пришел в двойной коробочке
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший провод. Похож на оригинал. Зарядка быстра (показывает на телефоне время такое же как и с проводом в комплекте). Купили сразу 2 шт. Не пожалели!
Достоинства:
Комментарий:
Последние наушники AirPods заряжаются, все нормально. Упаковка целая, можно дарить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный кабель, коробка запечатанная с пломбой, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, вроде как оригинал потому что в отличии от других проводов он по толщине такой же как оригинал