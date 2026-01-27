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Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) купить с доставкой в Москве
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Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)

21 Отзывы
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Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото 1
Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
  • Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото 1
  • Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717135
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Характеристики

Бренд
Apple
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
60

Описание товара Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new)

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Артём Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, оригинальный кабель, заряжает сразу, товар 10/10
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Матвей С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде как оригинал Посмотрим на деле) пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, подключает мягко. Так внешне вроде оригинал. Его работой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо кабель рабочий. Очень похож на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
кабель отличный, заряд идёт хорошо, материал приятный. не знаю оригинал или нет, но поводов сомневаться не было, по внешности и работе не отличается от кабеля из коробки айфона
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень похож на оригинал !!!!! Поправка, у меня два таких оригинальных кабеля И они тоньше,оплетка провода аккуратнее сделана В целом данный кабель не плох Оригинал думаю не найдешь нигде,разве что с новым устройством
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель. Работает без нареканий, заряжает очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое качество, только купил, посмотрим как себя покажет
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
провод с виду качественный. был куплен как дополнительный, поэтому пока не заряжались. работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Глеб Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, оригинал, заряжает быстро, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный провод такой же как в комплекте с iPhone
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не тестировал, но вроде похож на оригинал, цена высоковата)
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший провод, очень похож на оригинальный провод для айфона
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, не отличается ничем от того что был в комплекте с моим 16пм, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде хороший. Но тел не реагирует на отключение зарядника. С оригинальным был звуковой сигнал.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, подошёл идеально, кабель соответствует описанию, спасибо продавцу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный кабель, вообще ничем не отличается от оригинального который был в комплекте. Пришел в двойной коробочке
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Штыбен Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший провод. Похож на оригинал. Зарядка быстра (показывает на телефоне время такое же как и с проводом в комплекте). Купили сразу 2 шт. Не пожалели!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Последние наушники AirPods заряжаются, все нормально. Упаковка целая, можно дарить
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный кабель, коробка запечатанная с пломбой, ничего лишнего
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, вроде как оригинал потому что в отличии от других проводов он по толщине такой же как оригинал



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Характеристики
Бренд
Apple
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Артём Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, оригинальный кабель, заряжает сразу, товар 10/10
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Матвей С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде как оригинал Посмотрим на деле) пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, подключает мягко. Так внешне вроде оригинал. Его работой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо кабель рабочий. Очень похож на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
кабель отличный, заряд идёт хорошо, материал приятный. не знаю оригинал или нет, но поводов сомневаться не было, по внешности и работе не отличается от кабеля из коробки айфона
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень похож на оригинал !!!!! Поправка, у меня два таких оригинальных кабеля И они тоньше,оплетка провода аккуратнее сделана В целом данный кабель не плох Оригинал думаю не найдешь нигде,разве что с новым устройством
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель. Работает без нареканий, заряжает очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое качество, только купил, посмотрим как себя покажет
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
провод с виду качественный. был куплен как дополнительный, поэтому пока не заряжались. работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Глеб Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, оригинал, заряжает быстро, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный провод такой же как в комплекте с iPhone
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не тестировал, но вроде похож на оригинал, цена высоковата)
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший провод, очень похож на оригинальный провод для айфона
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, не отличается ничем от того что был в комплекте с моим 16пм, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде хороший. Но тел не реагирует на отключение зарядника. С оригинальным был звуковой сигнал.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, подошёл идеально, кабель соответствует описанию, спасибо продавцу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный кабель, вообще ничем не отличается от оригинального который был в комплекте. Пришел в двойной коробочке
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Штыбен Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший провод. Похож на оригинал. Зарядка быстра (показывает на телефоне время такое же как и с проводом в комплекте). Купили сразу 2 шт. Не пожалели!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Последние наушники AirPods заряжаются, все нормально. Упаковка целая, можно дарить
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный кабель, коробка запечатанная с пломбой, ничего лишнего
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, вроде как оригинал потому что в отличии от других проводов он по толщине такой же как оригинал


Кабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C Woven Charge, 1 м, белый (new) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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