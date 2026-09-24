Кабель UGREEN HD135-70319 Gray (70319)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN HD135-70319 Gray (70319)
У кабеля два коннектора HDMI, которые подключаются к соответствующим разъемам монитора и плеера. Выводить изображение и звук можно с компьютера, ноутбука, ТВ-приставки, игровой консоли и других гаджетов с HDMI-портами. Это кабель новейшего стандарта – HDMI 2.1. Он был запатентован в конце 2017 года. Кабель имеет пропускную способность 48 Гбит/с и поддерживает передачу видео в формате 8К (7680 х 4320) @ 60 Гц и 4К (3840 x 2160) @ 120 Гц. Вы сможете наслаждаться невероятно четкой, яркой и насыщенной графикой, если ваши устройства поддерживают эту функцию. Кабель поддерживает следующие технологии: быстрая транспортировка кадров (QFT), Быстрое переключение медиа QMS, Динамический HDR, eARC расширенный канал возврата звука, технология 3D. Кабель имеет толстую и прочную нейлоновую оплетку. Красиво смотрится, но это не главное. Попробуйте порвать руками трос. Придется очень постараться Плетеную оболочку провода невозможно разорвать. Шнур внутри также надежно защищен. Скручивайте его, растягивайте, завязывайте в узлы – с кабелем ничего не случится. Он прослужит долго. Кабель обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Он будет работать при подключении к гаджетам с более ранней версией.
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