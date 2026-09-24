Кабель Ugreen L509 Gray (35513)
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Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 713984
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1 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
110
Описание товара Кабель Ugreen L509 Gray (35513)
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Теги товара: type-c
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - данный товар вы можете купить по цене 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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