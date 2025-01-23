Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)
Кабель и адаптеры Samsung представляют собой надежные и высококачественные аксессуары, разработанные для обеспечения стабильной зарядки и передачи данных. Данный USB кабель с двумя разъемами Type-C идеально подходит для современных устройств, поддерживающих этот стандарт подключения. Он обеспечивает быстрый и безопасный выходной ток до 5 ампер, что позволяет быстро заряжать устройства или осуществлять скоростную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину в 1 метр, что делает его удобным для использования как дома, так и в путешествиях. Бренд Samsung гарантирует надежное качество и долговечность продукции, используя только высококачественные материалы и передовые технологии производства. Этот кабель идеально совместим с различными устройствами, поддерживающими USB Type-C, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки от Samsung и других производителей.
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, толстый, оригинальный кабель.
Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, толстый, оригинальный кабель.