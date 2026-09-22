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Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный

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Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 1
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 2
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 3
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 4
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 5
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 6
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 7
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 8
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 9
Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 1
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 2
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 3
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 4
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 5
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 6
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 7
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 8
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 9
  • Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721692
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Характеристики

Бренд
Digma
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный

Кабели и адаптеры Digma предлагают надежное и современное решение для подключения и передачи данных. Представляем вам кабель Digma с длиной провода 3 метра, который обеспечит удобство использования и свободу перемещения ваших устройств. Оба конца кабеля оснащены разъемами USB Type-C, что позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних переходников и дополнительных аксессуаров. Этот кабель идеально подходит для зарядки и синхронизации данных всех устройств с поддержкой USB Type-C. Прочные и качественные материалы гарантируют долговечность и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Бренд Digma всегда славился своим вниманием к деталям и надежности продукции, и данный кабель не является исключением. Подключение к современным гаджетам никогда не было таким простым и эффективным. Выбирая кабель Digma, вы выбираете качество и уверенность в каждом подключении.

Отзывы о товаре Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабели и адаптеры Digma предлагают надежное и современное решение для подключения и передачи данных. Представляем вам кабель Digma с длиной провода 3 метра, который обеспечит удобство использования и свободу перемещения ваших устройств. Оба конца кабеля оснащены разъемами USB Type-C, что позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних переходников и дополнительных аксессуаров. Этот кабель идеально подходит для зарядки и синхронизации данных всех устройств с поддержкой USB Type-C. Прочные и качественные материалы гарантируют долговечность и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Бренд Digma всегда славился своим вниманием к деталям и надежности продукции, и данный кабель не является исключением. Подключение к современным гаджетам никогда не было таким простым и эффективным. Выбирая кабель Digma, вы выбираете качество и уверенность в каждом подключении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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