Кабель UGREEN DP112 (60842) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Shell в оплетке. 1 м. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN DP112 (60842) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Shell в оплетке. 1 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель DisplayPort не только поддерживает 3D-видео, но также может поддерживать разрешение до 8K 7680?4320 при 60 Гц, 4K 3840?2160 при 144 Гц и 2K при 165 Гц, что идеально подходит для высокопроизводительных игр или просмотра HD-фильмов на телевизоре. Это оптимальный выбор для больших игр, домашнего кинотеатра и экранной рекламы. Материалы премиум-класса с высокоэффективной передачей. Кабеля DP с луженой медью и трехслойным экранированием достаточно для передачи высококачественных и стабильных видео- и аудиосигналов, не беспокоясь о визуальных и звуковых сбоях, артефактах и проблемах с синхронизацией аудио/видео. Утолщенный корпус, нейлоновая оплетка и позолоченные разъемы обеспечивают превосходную долговечность при интенсивном использовании и многократном подключении и отключении.
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Отзывы о товаре Кабель UGREEN DP112 (60842) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Shell в оплетке. 1 м. черный