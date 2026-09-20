Телевизор Hisense 65A85K черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 65A85K черный
Телевизор OLED Hisense 65A85K выполнен в тонком корпусе с узкой рамкой. Благодаря 65-дюймовой панели на основе технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED с разрешением UltraHD обеспечивается четкое изображение с глубокими и натуральными оттенками. Технология Pixel Dimming гарантирует видимость мелких деталей. Режим Game Mode PRO с автоматическим режимом низкой задержки и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичного изображения. Акустическая система мощностью 60 Вт с сабвуфером и динамиками гарантирует объемное чистое звучание. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет возможность запуска потоковых сервисов и приложений. Для беспроводной синхронизации в телевизоре Hisense 65A85K реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Подставка предусматривает поворот экрана влево и вправо на 25°.
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