Телевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 260 руб.
В наличии
Код товара: 737957
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195 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, разъем для наушников, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
452
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
32
Описание товара Телевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый
Телевизор LG OLED65C6RLA.ARUG с диагональю 65" отображает картинку с разрешением 3840?2160 пикселей по стандарту 4K Ultra HD. OLED-панель с частотой обновления 120 Гц создаёт насыщенное изображение и плавное движение. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, разъем для наушников, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
452
Страна производитель
Китай
Телевизор LG OLED65C6RLA.ARUG с диагональю 65" отображает картинку с разрешением 3840?2160 пикселей по стандарту 4K Ultra HD. OLED-панель с частотой обновления 120 Гц создаёт насыщенное изображение и плавное движение. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
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Купить Телевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - по цене 195260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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