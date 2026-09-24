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Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl

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Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
770 руб.  880 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl
770 руб. -13%
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl

USB Flash Smartbuy Crown, получившая красивый дизайн и компактные размеры, предоставит все, что необходимо для хранения различных файлов. Габариты корпуса не превышают 55x18x9 мм, благодаря чему представленный накопитель данных можно всегда держать при себе в кармане сумки или на связке ключей. Интересный синий цвет понравится многим пользователям, а передовые технологии изготовления избавят от страхов, связанных с непреднамеренным повреждением файлов. Весит устройство не более 8 г благодаря легкому пластиковому корпусу, обладающему достаточной прочностью для защиты аппаратной части от различных воздействий.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Crown, получившая красивый дизайн и компактные размеры, предоставит все, что необходимо для хранения различных файлов. Габариты корпуса не превышают 55x18x9 мм, благодаря чему представленный накопитель данных можно всегда держать при себе в кармане сумки или на связке ключей. Интересный синий цвет понравится многим пользователям, а передовые технологии изготовления избавят от страхов, связанных с непреднамеренным повреждением файлов. Весит устройство не более 8 г благодаря легкому пластиковому корпусу, обладающему достаточной прочностью для защиты аппаратной части от различных воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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