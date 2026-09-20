Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 1
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 2
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 3
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 4
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 5
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 6
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 7
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 8
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 9
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 10
Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 1
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 2
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 3
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 4
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 5
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 6
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 7
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 8
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 9
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 10
  • Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654288
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
65x38x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019

Мышь проводная Acer OMW135 черного цвета выполнена в компактном корпусе, конструкция которого удобна для правой руки. Она использует высокоточный светодиодный сенсор с максимальным разрешением 6400 dpi. Благодаря возможности смены показателя dpi устройство поможет в решении разных задач, подходит для игры или работы в офисных программах. Подключается Acer OMW135 через интерфейс USB Type-A, используя для этого кабель длиной 1.5 м. Управляемая RGB-подсветка корпуса поможет создать соответствующую атмосферу для игровых сражений. Корпус содержит 7 кнопок: помимо основных клавиш и колеса прокрутки предусмотрены боковые кнопки, смены DPI/CPIи управления подсветкой. Колесо прокрутки с прорезиненной текстурированной поверхностью не допускает скольжения пальца, обеспечивая более точный и уверенный скроллинг.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
65x38x120
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Acer OMW135 черного цвета выполнена в компактном корпусе, конструкция которого удобна для правой руки. Она использует высокоточный светодиодный сенсор с максимальным разрешением 6400 dpi. Благодаря возможности смены показателя dpi устройство поможет в решении разных задач, подходит для игры или работы в офисных программах. Подключается Acer OMW135 через интерфейс USB Type-A, используя для этого кабель длиной 1.5 м. Управляемая RGB-подсветка корпуса поможет создать соответствующую атмосферу для игровых сражений. Корпус содержит 7 кнопок: помимо основных клавиш и колеса прокрутки предусмотрены боковые кнопки, смены DPI/CPIи управления подсветкой. Колесо прокрутки с прорезиненной текстурированной поверхностью не допускает скольжения пальца, обеспечивая более точный и уверенный скроллинг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...