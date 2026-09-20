Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW135 Black ZL.MCEEE.019
Мышь проводная Acer OMW135 черного цвета выполнена в компактном корпусе, конструкция которого удобна для правой руки. Она использует высокоточный светодиодный сенсор с максимальным разрешением 6400 dpi. Благодаря возможности смены показателя dpi устройство поможет в решении разных задач, подходит для игры или работы в офисных программах. Подключается Acer OMW135 через интерфейс USB Type-A, используя для этого кабель длиной 1.5 м. Управляемая RGB-подсветка корпуса поможет создать соответствующую атмосферу для игровых сражений. Корпус содержит 7 кнопок: помимо основных клавиш и колеса прокрутки предусмотрены боковые кнопки, смены DPI/CPIи управления подсветкой. Колесо прокрутки с прорезиненной текстурированной поверхностью не допускает скольжения пальца, обеспечивая более точный и уверенный скроллинг.
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