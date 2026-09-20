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Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue

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Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
780 руб.  1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654256
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue

Мышь A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что дарит вам свободу перемещения и удобство при работе или игре. Благодаря своему весу в 108 грамм, мышь обеспечивает уверенный контроль и комфортное использование, минимизируя усталость руки при длительной работе. Бренд A4Tech славится качественными и инновационными решениями, и эта мышь не исключение. Она гарантирует отличную производительность, надежность и превосходный отклик, что делает ее идеальным выбором для повседневных задач и более интенсивного использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что дарит вам свободу перемещения и удобство при работе или игре. Благодаря своему весу в 108 грамм, мышь обеспечивает уверенный контроль и комфортное использование, минимизируя усталость руки при длительной работе. Бренд A4Tech славится качественными и инновационными решениями, и эта мышь не исключение. Она гарантирует отличную производительность, надежность и превосходный отклик, что делает ее идеальным выбором для повседневных задач и более интенсивного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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