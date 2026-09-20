Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S Blue
Мышь A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что дарит вам свободу перемещения и удобство при работе или игре. Благодаря своему весу в 108 грамм, мышь обеспечивает уверенный контроль и комфортное использование, минимизируя усталость руки при длительной работе. Бренд A4Tech славится качественными и инновационными решениями, и эта мышь не исключение. Она гарантирует отличную производительность, надежность и превосходный отклик, что делает ее идеальным выбором для повседневных задач и более интенсивного использования.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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