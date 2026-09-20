Top.Mail.Ru
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 1
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 2
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 3
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 1
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 2
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 3
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
13х8х2
Вес, г.
80

Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт

Аккумулятор GP 100AAHCSV-2CR2 - оригинальные элементы питания, произведенные в Японии, емкостью 2000 мАч, предназначенные для использования в устройствах с высоким потреблением энергии: радиоуправляемые модели, игрушки с электродвигателем, внешние фотовспышки, фонари с мощными светодиодами, металлоискатели, тонометры, и т.п. Аккумуляторы Panasonic Eneloop 2000 обладают невероятно длинным жизненным циклом, рассчитаны более чем на 2100 циклов заряд-разряд, заявленная емкость полностью соответствует фактической. Особенности электролита, выполненного по технологии LSD (low self-discharge - низкий саморазряд) позволяют несколько лет хранить заряженный аккумулятор готовым к использованию.

Отзывы о товаре Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумулятор GP 100AAHCSV-2CR2 - оригинальные элементы питания, произведенные в Японии, емкостью 2000 мАч, предназначенные для использования в устройствах с высоким потреблением энергии: радиоуправляемые модели, игрушки с электродвигателем, внешние фотовспышки, фонари с мощными светодиодами, металлоискатели, тонометры, и т.п. Аккумуляторы Panasonic Eneloop 2000 обладают невероятно длинным жизненным циклом, рассчитаны более чем на 2100 циклов заряд-разряд, заявленная емкость полностью соответствует фактической. Особенности электролита, выполненного по технологии LSD (low self-discharge - низкий саморазряд) позволяют несколько лет хранить заряженный аккумулятор готовым к использованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...