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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE

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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653732
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE является превосходным выбором для сборки производительного и эстетически выверенного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, включая модели с технологией 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 7800X3D. Благодаря мощной системе питания и поддержке быстрой памяти DDR5, эта плата обеспечит стабильность в современных играх и при стриминге. Создатели контента также оценят ее возможности для работы с видеомонтажом и 3D-графикой, где важна скорость накопителей и общая отзывчивость системы. Особый белый дизайн "ICE" делает ее центральным элементом для сборок в светлых тонах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит современный чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения. Белоснежное исполнение PCB и серебристые радиаторы версии ICE великолепно сочетаются с белыми корпусами и видеокартами, создавая единый и завершенный образ системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности для процессоров AMD. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до впечатляющих частот с помощью профилей AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - два слота M.2, один из которых работает по сверхбыстрому интерфейсу PCIe 5.0 x4. Наличие эффективных радиаторов M.2 Thermal Guard на обоих слотах предотвращает перегрев и падение скорости SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 12+2+2 фазы, что обеспечивает точное и стабильное напряжение даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на силовой зоне гарантирует низкие рабочие температуры и стабильность при длительных нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Питание CPU осуществляется через разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоемкими процессорами и небольшому разгону.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе быстрый USB 3.2 Gen 2 Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Качественный звук реализован на базе аудиокодека Realtek, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с DDR4. Форм-фактор Micro-ATX предполагает наличие совместимого корпуса и может ограничить количество одновременно устанавливаемых карт расширения. Для использования самых последних процессоров, например, серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря технологии Q-Flash Plus это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память. Эта плата является отличным сбалансированным решением, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE является превосходным выбором для сборки производительного и эстетически выверенного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, включая модели с технологией 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 7800X3D. Благодаря мощной системе питания и поддержке быстрой памяти DDR5, эта плата обеспечит стабильность в современных играх и при стриминге. Создатели контента также оценят ее возможности для работы с видеомонтажом и 3D-графикой, где важна скорость накопителей и общая отзывчивость системы. Особый белый дизайн "ICE" делает ее центральным элементом для сборок в светлых тонах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит современный чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения. Белоснежное исполнение PCB и серебристые радиаторы версии ICE великолепно сочетаются с белыми корпусами и видеокартами, создавая единый и завершенный образ системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности для процессоров AMD. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до впечатляющих частот с помощью профилей AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - два слота M.2, один из которых работает по сверхбыстрому интерфейсу PCIe 5.0 x4. Наличие эффективных радиаторов M.2 Thermal Guard на обоих слотах предотвращает перегрев и падение скорости SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 12+2+2 фазы, что обеспечивает точное и стабильное напряжение даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на силовой зоне гарантирует низкие рабочие температуры и стабильность при длительных нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Питание CPU осуществляется через разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоемкими процессорами и небольшому разгону.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе быстрый USB 3.2 Gen 2 Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Качественный звук реализован на базе аудиокодека Realtek, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с DDR4. Форм-фактор Micro-ATX предполагает наличие совместимого корпуса и может ограничить количество одновременно устанавливаемых карт расширения. Для использования самых последних процессоров, например, серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря технологии Q-Flash Plus это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память. Эта плата является отличным сбалансированным решением, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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