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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645078
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
0
Высота, см
0
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, 2xSMA, 3xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, x2 Type-C
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)

Материнская плата



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
0
Высота, см
0
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, 2xSMA, 3xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, x2 Type-C
Описание
Материнская плата


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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