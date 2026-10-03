Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645078
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
0
Высота, см
0
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, 2xSMA, 3xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, x2 Type-C
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)
Материнская плата
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 670 руб.4418 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B860-P WIFI
-
В наличииЦена 17 750 руб.4438 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 17 830 руб.4458 руб. в СплитМатеринская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 17 990 руб.4498 руб. в СплитМатеринская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II
-
В наличииЦена 17 990 руб.4498 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850 EAGLE WF7 ICE
-
В наличииЦена 18 160 руб.4540 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700
-
В наличииЦена 18 240 руб.4560 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB1...
-
В наличииЦена 18 410 руб.4603 руб. в СплитМатеринская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II (90MB19V0...
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B860-PLUS WIFI
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
0
Высота, см
0
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, 2xSMA, 3xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, x2 Type-C
Материнская плата
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M1EAY0)