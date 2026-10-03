Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI спроектирована как надёжная и многофункциональная основа для производительных систем. Она идеально подходит для профессионалов, создателей контента и энтузиастов, которым требуется стабильность для работы с такими процессорами Intel Core, как i7-14700K или i9-14900K. Эта плата станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа в 4K, 3D-моделирования и компиляции кода, а также для бескомпромиссного гейминга на высоких настройках с флагманскими видеокартами.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также предоставляет возможности для разгона CPU и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в просторные корпуса Mid-Tower или Full-Tower, предлагая больше места для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения. Такой формат также способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности. Поддерживаются модули с высокими частотами (свыше 7800 МГц в режиме разгона) и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей и других устройств доступны четыре слота M.2 для быстрых NVMe SSD, каждый из которых оснащён радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS), что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных и разогнанных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, поддерживая низкие температуры при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два 8-контактных разъёма, подтверждая готовность платы к работе с флагманскими моделями Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и порт Type-C. Сетевые возможности представлены скоростным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel и новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, обеспечивающим минимальные задержки и высокую скорость соединения. Высококачественный звук на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и наличие оптического выхода S/PDIF удовлетворят даже требовательных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Для раскрытия полного потенциала этой материнской платы необходим качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU, особенно при установке процессоров серий Core i7 или i9. Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат такого размера. Версия "MAX" обеспечивает поддержку процессоров Intel 14-го поколения прямо из коробки без необходимости предварительного обновления BIOS, что значительно упрощает первую сборку.